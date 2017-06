Tote Frau in einer Wiese gefunden

In Seekirchen (Flachgau) ist Mittwochabend eine Frau in einer Wiese tot aufgefunden worden. Das wurde erst am Freitag bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lebensgefährten.

Die Staatsanwaltschaft geht laut einem Bericht der „Salzburger Nachrichten“ in der Causa nicht von Mordverdacht aus. Es soll um den Verdacht der fahrlässigen Tötung bzw. unterlassenen Hilfeleistung gehen. Laut diesen Informationen wird der Mann - offenbar ein nicht nur in Fachkreisen bekannter Mediziner - verdächtigt, die Frau von einer Verzweiflungstat nicht abgehalten zu haben - obwohl sie diese angekündigt haben soll. Die Tote wurde laut Ermittlern von ihrer Mutter auf der Wiese entdeckt. Ihr Körper soll auch Verletzungen aufweisen. Deren Ursache sei nicht klar.

Weitere Ermittlungen und Befragungen

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion samt toxikologischer Untersuchung angeordnet, weil offenbar auch Medikamente verwendet worden sein sollen. Das Ergebnis ist laut Staatsanwaltschaft erst in einigen Tagen zu erwarten. Polizisten des Landeskriminalamtes ermitteln weiter. Es werden auch noch mögliche Zeugen befragt. Nähere Aufschlüsse erhofft man sich vom Ergebnis der Obduktion.