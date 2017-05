SAG übernimmt mexikanische Tochterfirmen

Die Salzburger Aluminium Gruppe (SAG) mit Sitz in Lend (Pinzgau) hat nun die mexikanische SAG Mecasa (Mecasa S.A. de C.V. und SAG Mecalaser S.A. de C.V.) zu 100 Prozent übernommen. Bisher hielt die Gruppe 60 Prozent.

Zudem hat die SAG ebenfalls in Mexiko die Firma Profmecsa übernommen und wird sie in die Gruppe eingliedern. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die SAG Mecasa beliefert die Auto- und Bahnindustrie mit Aluminiumkomponenten wie Kraftstofftanks für Lkw und Aluminium-Leichtbau-Konstruktionen für Autos. Das Unternehmen erwirtschaftete im Vorjahr einen Umsatz von rund 35 Millionen Euro. Profmecsa mit einem Jahresumsatz von etwa zwei Millionen Euro beliefert unter anderem den US-Lkw-Bauer Navistar mit Druckluftbehältern.

Geschäft in Übersee soll ausgebaut werden

Mit der Komplettübernahme dieser Werke will die Gruppe das Geschäft in Nordamerika und Mexiko ausbauen. Künftig soll auch in Mexiko das gesamte Produktportfolio - von Luftspeichern über Aluminiumtanksystemen bis hin zu Sonderfertigungen - angeboten und gefertigt werden.

Zuletzt hatte es im Pinzgau selbst Bangen um den Fortbestand der SAG in Lend gegeben.

Links: