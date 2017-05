„Exzellente“ Wasserqualität der heimischen Seen

Die Wasserqualität der Salzburger Seen liegt EU-weit im Spitzenfeld. Im Badegewässerbericht sind so gut wie alle heimischen Seen mit „exzellent“ bewertet worden. Fast alle von ihnen sind auch öffentlich zugänglich.

Der Sprung ins kühle Nass ist in Salzburgs Seen mehr als unbedenklich, wenn es nach dem aktuellen Badegewässerbericht geht: Ob Wallersee, Mattsee, Wolfgangsee, Obertrumer See oder das Waldbad Anif (Flachgau) - die Prüfer attestierten Salzburgs Seen exzellente Wasserqualität. Der Badesee St. Georgen, der Bürmooser See, der Fuschlsee (Flachgau) und der Seewaldsee (Tennengau) haben die Note „Gut“ bekommen.

ORF

Bis auf die ehemalige Schottergrube in St. Georgen (Flachgau) sind auch alle öffentlich zugänglich. In der Schottergrube haben sich in den vergangenen Jahren aber Wasserpflanzen so stark ausgebreitet, dass auch das regelmäßige Abmähen nichts gebracht hat. Die Gemeinde wir den See deswegen heuer nicht mehr pachten.

Neue Badestelle am Wolfgangsee

Eine neue Badestelle kommt heuer dafür am Wolfgangsee zwischen St. Gilgen und Strobl (Flachgau) dazu - die Badezone Gamsjaga wird so wie alle anderen 36 Salzburger Badegewässer regelmäßig von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit überprüft. Dazu gehören bakteriologische Untersuchungen, ein Lokalaugenschein und die Messung der Sichttiefe.

Informationen zur Wasserqualität im Internet

Mitte Juli wird das Land Salzburg einen aktuellen Bericht zur Qualität der Badeseen veröffentlichen. Bis dahin können sich Interessierte im Internet auf der Badegewässerkarte der Europäischen Union über die Qualität des Wassers in Österreich, aber auch in Zypern, Spanien, Frankreich, Italien oder allen anderen EU-Ländern informieren.

Links: