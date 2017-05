Stadt Salzburg bekommt öffentlichen Grillplatz

Am Glanspitz in der Stadt Salzburg gibt es den ersten öffentlichen Grillplatz der Stadt. Der Platz dient auch als Pilotprojekt - funktioniert es dort gut, sollen künftig auch Grillplätze in anderen Stadtteilen freigegeben werden.

Der Platz sei vor allem für Bewohner aus Siedlungen gedacht, die selbst keine Möglichkeit haben, auf ihrem Balkon oder ihrer Terrasse zu grillen. Am Ende der Saison soll dann entschieden werden, ob auch andere Plätze in der Stadt freigegeben werden können, hieß es von der Stadt. Der zum Grillen freigegebene Bereich am Glanspitz wurde von den Stadtgärtnern gestaltet. Er ist rund 700 m² groß und durch Pflöcke markiert.

Klare Regeln für Hobby-Griller

Für das Grillen am Glanspitz gibt es klare Regeln. Hobby-Griller dürfen nur mit Holzkohle oder Holzbriketts grillen, außerdem ist offenes Feuer verboten. Der Grill muss selbst mitgebracht werden und Abfall und Grillrückstände müssen selbst entsorgt werden. Ein hitzebeständiger Aschebehälter steht zur Verfügung.