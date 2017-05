Olympiazentrum: Exhibitionist seit Jahren aktiv?

Im Olympiasportzentrum Hallein-Rif (Tennengau) soll schon seit Langem ein Exhibitionist sein Unwesen treiben - und von den Verantwortlichen dort geduldet werden. Das kritisiert die SPÖ. Die Landespolitik will das prüfen lassen.

Der Exhibitionist komme seit Jahren regelmäßig in die Schwimmhalle des Sportzentrums Rif, kritisiert Nicole Solarz, Sport- und Familiensprecherin der Salzburg SPÖ: „Dieser Mann kommt regelmäßig auch dann in das Schwimmbad, wenn Kinder und Jugendliche dort Schwimmkurse und Schwimmtrainings besuchen.“

Eltern hätten schon mehrfach dagegen protestiert - zum Beweis legte Solarz einen Brief vor, den eine Mutter an die Verantwortlichen in Schwimmverein und Universitätssportzentrum gerichtet hatte. Darin ist zu lesen: „Meine Kinder haben darüber berichtet, dass im Sportzentrum Rif in der Schwimmhalle seit Jahren immer wieder ein nackter Mann während der Trainingszeiten .. geschwommen ist bzw. sich beim Ausziehen seiner Badekleidung oder nach dem nackten Schwimmen beim Anziehen der Badekleidung auch außerhalb des Beckens nackt bewegt hat.“

„Alle Proteste verhallten ungehört“

Die Proteste seien „bislang aber ungehört verhallt“, ärgert sich Solarz. „Die Badeaufsicht schaut weg, die Trainer und Verantwortlichen schauen weg, und auch der Direktor des Universitäts- und Landessportzentrums Rif unternimmt nichts gegen diesen Missstand. Entweder wird der Exhibitionist geduldet oder der Direktor weiß tatsächlich nicht, was in seinem Haus vorgeht.“

Die SPÖ-Politikerin kündigte an, gegen den unbekannten Exhibitionisten Anzeige zu erstatten - aber auch gegen Schwimmtrainer, Bademeister und den Leiter des Universitäts- und Landessportzentrums, wegen des „Verdachts der Beihilfe“, so Solarz.

Landesrätin will Vorwürfe prüfen lassen

Sportlandesrätin Martina Berthold (Grüne) müsse den Leiter des Sportzentrums sofort suspendieren oder entlassen, verlangte Landtagsabgeordnete Solarz. Berthold sagte in einer ersten Reaktion, dass alles umgehend prüfen lassen werde. Mehr könne sie im Augenblick nicht tun.

