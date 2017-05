Zwei Verletzte bei Alkofahrt eines 19-Jährigen

Donnerstag in den frühen Morgenstunden hat in Berndorf (Flachgau) ein betrunkener 19-jähriger Autofahrer einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Der junge Stadt-Salzburger hatte in einer Kurve einen Baum gerammt.

Der 19-Jährige hatte gegen 3.55 Uhr im Ortszentrum von Berndorf die Kontrolle über den BMW verloren. Er fuhr in einer scharfen Linkskurve geradeaus, touchierte eine hölzerne Lagerhütte und prallte schließlich gegen den Baum. Bei dem Aufprall wurden zwei Mitfahrer in dem Auto verletzt - ein 19-jähriger Berndorfer und ein 16-Jähriger aus dem benachbarten Perwang (OÖ). Die Rettung brachte diese beiden ins Salzburger Landeskrankenhaus.

Freiwillige Feuerwehr Berndorf

Ein Promille bei Alkotest

Ein Alkotest bei dem jugendlichen Autofahrer ergab ein Promille. Den Führerschein konnten ihm die Polizisten aber nicht abnehmen, da er ihn nicht dabeihatte. Der 19-Jährige wird jetzt angezeigt. Das Auto ist nur noch Schrott, auch die Lagerhütte wurde schwer beschädigt. Wegen der Aufräumarbeiten waren 20 Mann der Feuerwehr Berndorf rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Link: