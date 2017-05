Uni Mozarteum: Schuhenn neuer Rektor

Der neue Rektor der Unversität Mozarteum in der Stadt Salzburg heißt Reiner Schuhenn. Der Universitätsrat bestellte den Professor für Chor und Orchesterleitung der Uni Köln mehrheitlich.

Schuhenn ist 55 Jahre alt und war bereits Rektor der Hochschule für Musik und Tanz in Köln - das ist die größte Musikhochschule Deutschlands. Er tritt sein Amt am 1. Oktober an, bis dahin soll er mit einem freien Dienstvertrag in Salzburg tätig sein. Schuhenn ist also ein erfahrener Mann, ein Umstand, der bei seiner Ernennung eine große Rolle gespielt hat, bestätigt auch der Vorsitzende des Universitätsrats, Karl Ludwig Vavrosky.

APA/Universität Mozarteum Salzburg

Amtszeit bis 2021

Die Amtszeit des 1962 in Baden-Württemberg geborenen Musikers dauert bis 2021. Schuhenn studierte Germanistik, Philosophie, Schulmusik und Kirchenmusik in Stuttgart und Wien. Er ist vor allem als Chordirigent bekannt und hat mit zahlreichen Ensembles, Projektchören, Orchestern, Solisten und Musik-Akademien zusammengearbeitet. Seit 1999 war er Professor für Chor- und Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Köln, wo er von 2007 bis 2009 als Dekan eines Fachbereichs tätig war. Von 2009 bis 2013 war Schuhenn Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln. In dieser Zeit war er auch Sprecher der Landesrektorenkonferenz der Kunst- und Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und Mitglied des Vorstandes der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen Deutschlands. 2013 wurde Schuhenn in das Präsidium des Deutschen Musikrates gewählt.

In seiner Vita finden sich Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bei verschiedenen Sendern, Tätigkeiten in der Jury bei Wettbewerben, Gastdirigate, zahlreiche Konzerte im In- und Ausland, mehrere Publikationen und Kompositionen. „Mit Reiner Schuhenn übernimmt ein erfahrener und anerkannter Kulturschaffender die Leitung des Mozarteum“, so Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) in einer Aussendung. „Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen als Universitätsprofessor, Dekan und Rektor in Köln verfügt er über das notwendige Rüstzeug, um das Mozarteum erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Ex-Rektor musste gehen

Die Neuwahl war wegen des Rückzugs von Rektor Siegfried Mauser notwendig. Mauser, der erst seit Oktober 2014 an der Spitze des Mozarteums gestanden war, ließ sich im Frühjahr beurlauben, nachdem er in München wegen sexueller Nötigung einer Professorin angeklagt worden war. Nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wurde sein Dienstverhältnis an der Salzburger Kunstuniversität einvernehmlich aufgelöst.

Seit April 2016 leitete Brigitte Hütter die Kunstuniversität interimistisch. Sie wechselte mit Jahreswechsel an die Johannes Kepler Universität in Linz. Seither leiten die Vizerektoren Sarah Wedl-Wilson und Mario Kostal interimistisch die Universität.

