Automatische Wäsche gegen Biotonnen-Gestank

Verschmutzte Biotonnen gehören zum stinkenden Übel eines heißen Sommers. In der Fuschlseeregion wird dem Gestank nun aber der Kampf angesagt. Die Biomülltonnen werden im Sommer beim Entleeren automatisch gewaschen.

Die Entsorgungsfirma Buchschartner ist zwischen Strobl und Ebenau (beide Flachgau) mit einem neuartigen Müll-Lastwagen unterwegs. Dabei werden die Biomülltonnen nach dem Entleeren vollautomatisch gewaschen. Vorbei sind hier die Zeiten, als die zwar entleerten aber dennoch mehr oder weniger stark verschmutzten Biomülltonnen in der sommerliche Hitze übel gestunken haben.

Papiersäcke wurden kaum verwendet

Genau diese Geruchsbelästigung war der Grund für die Mitglieder des Regionalverbands Fuschlseeregion, die neue Technik zu verwenden. Viel zu wenige Haushalte hatten bisher die Möglichkeit genutzt, Biomüll-Papiersäcke in die Tonnen zu geben und so Verschmutzung und Gestank zu vermeiden. Von Anfang Mai bis Ende Oktober - das sind insgesamt 26 Entleerungstermine - werden nun die Biotonnen automatisch gewaschen. In der kalten Jahreszeit werden die Tonnen wie bisher nur entleert.

Links: