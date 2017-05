Staatsanwalt ermittelt im Stadt-Gemeinderat

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter den Salzburger Gemeinderats-Fraktionen. Aus dem Umfeld des Gemeinderats ist ein eigentlich geheimer Amtsberichts an eine Tageszeitung gelangt. Der Magistratsdirektor erstattete Anzeige.

Vergangenen März hatte die Stadtverwaltung in der Abteilung 7 zwei neue Spitzenpositionen besetzt - dazu gehören die städtischen Betriebe und die Abfallwirtschaft. Eigentlich Routine, in der es vor der Entscheidung einen Amtsbericht gibt. Den schickt die Gemeinderatskanzlei auch an Stadträte und alle politischen Klubs. Das ist auch in diesem Fall passiert - am 9. März geht der Bericht aus der Kanzlei, am 10. März steht schon alles in einer Tageszeitung - der Amtsbericht ist also offensichtlich weitergegeben worden.

Schutz für Bewerber, die noch andere Jobs haben

Indiskretionen gehören zum politischen Geschäft. Diese Sache sei aber anders, sagte Magistratsdirektor Martin Floss. Er habe zuvor schon intensiv auf Geheimhaltung gepocht, weil in dem Bericht auch Namen anderer Bewerber genannt wurden, die aber noch in anderen Jobs waren und sind. Solche Berichte müssten deshalb unbedingt geheim bleiben, erklärte Floss - und deshalb habe er Anzeige erstattet.

„Es kann und darf aus rechtlichen Gründen nicht sein und es ist auch nicht verantwortungsvoll und professionell, wenn aus laufenden Bewerbungsverfahren - bevor eine Beschlussfassung in den politischen Gremien fällt - die Namen in den Medien genannt werden.“ Die Informationen aus dem Amtsbericht unterliegen dem Amtsgeheimnis, außerdem wurden sie in einer vertraulichen Sitzung behandelt, seien aber trotzdem zur Verfügung gestellt worden, fügte Floss hinzu.

Noch keine konkrete Spur

Die Polizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen des Bruchs des Amtsgeheimnisses gegen Unbekannt und hat schon mehrere Personen aus dem Magistrat einvernommen. Eine konkrete Spur gebe es aber nicht. Im Gemeinderat sitzen 40 Mandatare, dazu kommen Mitarbeiter.