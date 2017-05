Salzburger neuer Chef der Jungen ÖVP

Der gebürtige Salzburger Stefan Schnöll ist am Mittwoch zum neuen Obmann der Jungen ÖVP designiert worden. Er folgt in dieser Funktion Außenminister Sebastian Kurz nach, der designierter ÖVP-Parteichef ist.

Kurz stand seit 2009 an der Spitze der Jungen ÖVP stand und ist seit Sonntag designierter Bundesparteiobmann der ÖVP ist. "Ich freue mich, die Agenden des Bundesobmannes an Stefan Schnöll übergeben zu dürfen. Stefan Schnöll engagiert sich bereits seit Jahren in der Jungen ÖVP und hat in seiner Funktion als JVP-Generalsekretär bewiesen, dass er sich unermüdlich für junge Anliegen einsetzt und die Interessen Junger immer in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt“, zeigte sich Sebastian Kurz über die Entscheidung der Bundesleitung erfreut.

Stefan Schnöll ist in Salzburg geboren und studierter Jurist. Anfang 2015 übernahm er die Funktion des Generalsekretärs der Jungen ÖVP und von 2013 bis März 2017 war er außerdem Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP).

