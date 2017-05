Verfolgungsjagd mit Führerscheinneuling

In Zell am See (Pinzgau) hat ein Probeführerscheinbesitzer der Polizei in der Nacht auf Dienstag eine spektakuläre Verfolgungsjagd geliefert. Der 18-Jährige war außerhalb des Ortsgebietes mit rund 170 km/h unterwegs und alkoholisiert.

Erst in einer Sackgasse konnten die Einsatzkräfte den 18-jährigen Raser stoppen. Der Probeführerscheinbesitzer war in Zell am See in einer Tempo-40-Zone mit rund 100 km/h unterwegs. Außerhalb des Ortsgebietes raste der Saalfeldener mit 170 Stundenkilometern.

Ein durchgeführter Alkotest ergab beim Lenker mehr als ein Promille. Der junge Mann musste an Ort und Stelle seinen Probeführerschein abgeben. Er wird wegen einer Reihe von Verwaltungsübertretungen angezeigt.