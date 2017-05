Interpol-Konferenz in St. Johann

Die Kriminalität wird immer internationaler, die Bekämpfung auch. In St. Johann (Pongau) beraten ab Dienstag rund 250 Kriminalisten aus 40 Ländern neue Strategien. Spezialisten von Interpol, Europol und Vertreter der vereinten Nationen nehmen daran teil.

Drei Tage lang diskutieren insgesamt 250 Spezialisten über die internationale Bekämpfung von Kriminalität. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Zusammenarbeit der mehr als 50 Mitgliedsstaaten bei Problemen der Migration, in Fragen der Organisierten Kriminalität, bei Cybercrime und der Terrorismusbekämpfung. Drei Tage lang sind rund 250 Kriminalisten von Interpol und Europol in Sankt Johann, dazu Vertreter der Vereinten Nationen und der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Die Regionalkonferenz von Interpol gilt als bedeutendes Vernetzungstreffen und als größte Polizeikonferenz Europas. Die heurige Tagung ist die insgesamt 45. Veranstaltung ihrer Art seit Bestehen von Interpol. Die Experten treffen sich erstmals in dieser Größe in Österreich.