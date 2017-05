Ermittler bestätigen Leiche von Roland Krenn

Bei der am Wochenende im benachbarten Innviertel gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten Salzburger Roland Krenn. Das bestätigten Montagnachmittag Staatsanwaltschaft und Polizei.

Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigten Montagnachmittag, dass es sich bei der Leiche eindeutig um den vermissten Roland Krenn handelt. Woran der 63-Jährige Geschäftsmann aus Salzburg starb, stand Montagnachmittag noch nicht fest. Nachdem die Leiche bereits sehr stark verwest war, konnten bei der Obduktion keine äußerlichen Gewalteinwirkungen festgestellt werden, sagte Staatsanwältin Barbara Fischer.

Leiche in aufgelassenem Schweinestall entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung in Haigermoos im Bezirk Braunau entdeckten die Ermittler am vergangenen Freitag die Leiche. Während des Einsatzes wurde am Freitag ein 28-jähriger Wirt auf demselben Anwesen festgenommen.

ORF/K.Garzuly

Krenn seit Juli 2016 vermisst

Ende August meldete ein Salzburger seinen Bekannten als vermisst. Während der Ermittlungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Anfang Mai nahm die Polizei dann einen 23-jährigen Flachgauer fest. Er gilt nach wie vor als Tatverdächtiger und sitzt in Untersuchungshaft. Auch der am vergangenen Freitag festgenommene 28-jährige Oberösterreicher befindet sich in Untersuchungshaft. Laut dem Verteidiger eines der Verdächtigen soll Krenn bereits seit fast einem Jahr tot sein. Nach einem dritten Verdächtigen sucht die Polizei derzeit noch. Es handelt ich um einen 55 Jahre alten Deutschen, der Krenn bestohlen haben soll.

Links: