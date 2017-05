Einbruchsserie im Bundesland

Eine ganze Reihe von Einbrüchen im Bundesland meldet die Salzburger Polizei. Betroffen waren neben den Salzburger Stadtteilen Aigen und Maxglan die Gemeinden Elsbethen (Flachgau) und Bischofshofen (Pongau).

In der Salzburger Moosstraße durchwühlten die Täter ein Einfamilienhaus, in Elsbethen gelangten sie über eine Terrasse in ein Wohnhaus, in Bischofshofen brachen sie die Haustür auf. Was die Einbrecher genau erbeutet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Ignaz-Rieder-Kai wurde der Täter durch einen zufällig anwesenden Bewohner vertrieben. Ein weiterer Einbruchsversuch in Salzburg-Aigen scheiterte an einem stabilen Erdgeschoßfenster.

