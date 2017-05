Fusch: Sprengung nur teilweise erfolgreich

Nicht nach Wunsch ist am Samstag eine Felssprengung in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) verlaufen: Oberhalb von Bad Fusch sind rund 500 Tonnen Gestein akut absturzgefährdet. Eine kontrollierte Sprengung gelang nur teilweise.

Nachdem die Sprengung bereits mehrmals verschoben werden musste, sind die Ladungen am Samstag gegen 13.30 Uhr schließlich doch gezündet worden. Das Ziel, eine lockere Felsnadel komplett zu entfernen, ist dabei jedoch erreicht worden.

Weitere Sprengungen

Jetzt soll es weitere Sprengungen geben, heißt es von der Bezirkshauptmannschaft. Das Gebiet muss neuerlich per Hubschrauber erkundet werden.

Gemeindestraße bleibt gesperrt

Die Gemeindestraße nach Bad Fusch bleibt gesperrt. Drei Gebäude, die sich in der Gefahrenzone befinden, dürfen weiterhin nicht betreten werden.

