Ausstellung erinnert an Widerstandskämpfer

Auf der Fronfeste in Neumarkt (Flachgau) erinnert eine Ausstellung an Einheimische mit Zivilcourage, die einst als Widerständler den Nationalsozialismus bekämpften. Ihr Mut sorgt noch heute für heftige Debatten in der Region - 72 Jahre nach Kriegsende.

Vor genau 72 Jahren, am 8. Mai 1945, wurde der Zweite Weltkrieg durch die bedingungslose Kapitulation aller Truppen Hitlers beendet. Um deren militärische Niederlage kümmerten sich die alliierten Befreier Europas. Aber auch Widerständler in Deutschland und Österreich sorgten seit Hitlers Aufstieg ab 1933 für vielerlei Aktionen, die den Nazis schaden sollten und auch schadeten. Viele bezahlten ihren Widerstand gegen die verbrecherische Ideologie und den NS-Rassenwahn mit Gesundheit und Leben. Auch im Salzburger Flachgau erinnert man sich weiter an diese Zeiten.

Familie schikaniert und beraubt

Das Museum Fronfeste wurde 1589 als „Amtmann- und Gefängnishaus“ errichtet. Und vor diesem Haus wurde der Neumarkter Georg Rinnerthaler im März 1938 verhaftet, als erbitterter Gegner der Nazis. Sein Enkel Hans-Jörg Rinnerthaler hat Dokumente ausgegraben und für die neue Ausstellung zur Verfügung gestellt. Auch sein Vater wurde damals als Gegner Hitlers verhaftet: „Er stand in der Blüte seines Lebens, und die zehn schönsten Jahren waren weg. Er hat mir viel über diese Zeit erzählt, aber vom Konzentrationslager hat er nur fünf oder vielleicht zehn Minuten erzählen können, dann war es aus. Er hat schon schwere seelische Schäden davongetragen.“

Vater litt im Konzentrationslager

Alles, was den Widerstandskämpfern von Neumarkt gehörte, war bei Kriegsende im Frühling 1945 dann plötzlich verschwunden: „Es war nichts mehr drin in ihrem Haus. Es gab Ölgemälde und Möbel aus dem Biedermeier. Das haben sich die Nazis in Neumarkt untereinander aufgeteilt.“

Die Erinnerung an diese Ereignisse sorgt noch heute für Zündstoff in der Stadtgemeinde Neumarkt, wie Ingrid Weydemann schildert, die Leiterin des örtlichen Museums: „Es gibt Familien, die wollen nicht in Misskredit gebracht werden. Sie verweisen darauf, dass es keine Sippenhaftung gebe. Es ist eine Gratwanderung, mit dieser Thematik umzugehen.

Neumarkter Pfarrer ebenfalls im Widerstand

Es gab aber auch kirchliche Würdenträger, die Zivilcourage bewiesen und sich nicht vom NS-Regime vereinnahmen ließen – zum Beispiel der Neumarkter Pfarrer Josef Hausberger. Die Museumschefin sagt, der Geistliche sei auch regimekritisch gewesen: „Er hat sich auf die Seite der Verfolgten und Denunzierten gestellt und hat denen geholfen. Er wurde schikaniert, geschlagen und ist zwischen die Fronten geraten.“

Zivilcourage als Museumsthema

