30 Autos beschädigt: Zehntausende Euro Schaden

In der Stadt Salzburg haben zwei Männer in der Nacht auf Samstag bei insgesamt rund 30 Autos die Seitenspiegel abgerissen bzw. beschädigt. Beide wurden gefasst. Der Sachschaden geht in die zehntausenden Euro.

Die beiden Somalier waren beinahe gleichzeitig in zwei verschiedenen Stadtteilen „tätig“: Ein 26-Jähriger riss laut Polizei zwischen 22.30 und 23.30 Uhr in Salzburg-Aigen und Salzburg-Parsch bei rund 20 Autos die Seitenspiegel ab. Der Asylwerber konnte von Polizisten auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Laut Polizei sagte der Somalier bei seiner Einvernahme, dass er in sein Heimatland zurückgebracht werden wolle - andernfalls werde er noch weitere Autos beschädigen. Da der 26-Jährige bereits wegen mehrere anderer Delikte aufgefallen ist, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Allein er soll rund 30.000 Euro Sachschaden verursacht haben.

Salzburg-Gnigl: Anrainerin alarmierte Polizei

Der zweite Verdächtige war ein 27-jähriger Somalier: Er beschädigte am Freitag gegen 23.20 Uhr bei zehn Fahrzeugen in Salzburg-Gnigl die Seitenspiegel durch Tritte und Schläge. Eine Anrainerin beobachtete das und holte die Polizei. Zwei Streifenwagen-Besatzungen konnten den Mann stellen. Bei einer Gegenüberstellung erkannte ihn die Anrainerin. Der 27-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Er wird jetzt angezeigt.