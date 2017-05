Karate: Buchinger holt neuerlich EM-Gold

Die 24-jährige Salzburgerin Alisa Buchinger hat am Samstag ihren zweiten Karate-Europameistertitel geholt. Bei der EM in Izmit (Türkei) bezwang sie im Finale der Klasse bis 68 Kilogramm die Französin Agier Alizee.

Die Salzburgerin besiegte in dem Finale Samstagvormittag ihre Gegnerin klar: Sechs Sekunden vor Schluss fixierte sie mit einem Ushiro-Geri den 5:1-Endstand. „Ich war heute komplett verändert, ganz anders als in der Qualifikation. Ich hatte ein Gefühl der Überlegenheit, das ich am Donnerstag vollkommen vermisst habe“, sagte Alisa Buchinger nach dem Finale. Mit ihr freute sich auch ihr Trainer Manfred Eppenschwandtner.

ÖKB/Geri Grafoner

Auch Ewald Roth, Generalsekretär des Österreichischen Karatebunds, war euphorisch: „Sie gab sich wie eine wahre Championesse, zeigte von Anfang an, wer der Chef auf der Matte ist.“ Alisa Buchinger hatte bereits vor zwei Jahren EM-Gold erobert. Im Vorjahr wurde sie dann in Linz Weltmeisterin im Kumite-Karate.

