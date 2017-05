ÖVP bereitet Landtags-Wahlkampf vor

Die Landtagswahl findet zwar erst in einem Jahr statt, dennoch hat die ÖVP bereits mit den Vorbereitungen des Wahlkampfs begonnen. Dazu treffen einander Funktionäre aus dem ganzen Land, um ein Zukunftsprogramm zu erstellen.

Beinahe die ganze Landesspitze der ÖVP ist bei dem Treffen in Hof (Flachgau) vertreten. Zwölf Arbeitsgruppen sollen in den nächsten drei bis vier Monaten, zentrale Themen wie Wohnen, Wirtschaft, Verkehr, Gesundheit, Soziales und Bildung erörtern.

Haslauer: Kein Wahlkampfauftakt

Von einem Wahlkampf-Auftakt will Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) aber noch nicht sprechen, es sei lediglich eine Vorbereitung auf eine Wahl: „Es ist zu wenig, dass zwei Leute im stillen Kämmerlein ein Programm schreiben. Das bedarf schon eines Angebotes und einer Ansage, wie wir uns die Arbeit in den nächsten Jahren in der Landesregierung vorstellen, wo wir die großen Herausforderungen sehen, wo wir Antworten auf diese Herausforderungen suchen“.

Es gehe darum „eine Entscheidungsgrundlage für die Wählerinnen und Wähler zu schaffen, die ja beides beurteilen, die Persönlichkeiten auf der einen Seite, aber auch auf welcher Grundlage und mit welchen Vorhaben sie in die Wahl gehen“, erläutert Haslauer Sinn und Zweck des Treffens.

Wahlziel lautet: Stärker werden

Als Wahlziel nannte Haslauer am Freitag „stärker zu werden“, das hieße mehr als 29 Prozent zu erreichen. Auf ein genaueres Wahlziel will sich Haslauer aber noch nicht festlegen: „Stärker werden heißt stärker werden. Wir wissen, dass auch Wahltage eine Momentaufnahme sind, die auf vielem Aufbauen aber sich vor allem in einer Erwartung für die Zukunft wiederfinden“, so der Landeshauptmann.

Auch zu möglichen Koalitionspräferenzen will sich der ÖVP-Landeshauptmann noch nicht äußern, „ich habe zwar viele Ideen, aber das ist kein Thema das jetzt zu erläutern ist“, sagt Haslauer.

