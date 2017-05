Lokalbahnen mit noch mehr Fahrgästen

In Österreich und Salzburg werde wieder mehr Bahn gefahren. Neben den ÖBB hätten auch die Regionalbahnen stark zugelegt, teilt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit. Damit noch mehr Autofahrer umsteigen, fordert er mehr Züge außerhalb der Pendlerzeiten.

Die Salzburger Lokalbahn hat österreichweit die dritthöchste Fahrgastzahl. 4,9 Millionen haben sie 2015 genutzt. Erfolgreicher sind in Österreich nur die Badener Bahn in Niederösterreich und die Graz-Köflacher Bahn in der Steiermark. Während der Zuwachs bei der Salzburger Lokalbahn im vergangenen Jahr unter einem Prozent geblieben ist, hat die Pinzgaubahn von Zell am See bis Krimml in diesem Zeitraum um rund neun Prozent mehr Fahrgäste gehabt als 2015.

Salzburg AG: „Unser Takt passt perfekt“

Der Verkehrsclub Österreich fordert mehr Züge auf diesen Linien – auch außerhalb der Tageszeiten, zu denen Pendler unterwegs sind. Das sei aber nicht geplant, heißt es bei der Salzburg AG, die die Salzburger Lokalbahnen betreibt. Im Vergleich zu anderen Bahnen sei der Takt in Salzburg sehr gut, argumentieren die Experten der Salzburg AG. Bei der Pinzgaubahn hieß es auf Anfrage des ORF, die Pendler würden besonders am Abend mehr Züge wünschen. Die letzte Verbindung Zell startet in Krimml um 18.33 Uhr.

Befragung der Fahrgäste

Wie zufrieden die Fahrgäste mit den Bahnen sind, erhebt der VCÖ derzeit bei einem Bahntest. Neben direkten Befragungen in den Zügen haben Bahnfahrer auch die Möglichkeit, im Internet die Leistungen der Anbieter zu beurteilen.