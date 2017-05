Pensionistin attackiert Polizisten

In der Stadt Salzburg haben Polizisten in der Nacht auf Freitag eine rabiate Pensionistin vorübergehend festgenommen. Die Lenkerin sei wegen ihres Fahrstils aufgefallen und habe einen Beamten schlagen wollen, so die Ermittler.

Die 73-Jährige habe bei einer Verkehrskontrolle zuerst den Alkotest verweigert und sich dann noch äußerst aggressiv verhalten, teilt die Polizei mit.

Ohrfeige abgewehrt

Die Dame habe versucht, einen Polizisten zu schlagen - mit der flachen Hand ins Gesicht. Nach weiteren Aktionen - wie dem Versuch davonzufahren - sei die Frau festgenommen worden. Die Beamten nahmen der 73-Jähigen den Führerschein ab. Sie wird angezeigt.