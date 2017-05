Französische Bulldogge gestohlen

Im Salzburger Stadtteil Kasern ist laut Polizei ein kleiner Hund gestohlen worden. Die Französische Bulldogge ist siebeneinhalb Jahre alt.

Den Diebstahl seines Hundes hat ein Salzburger bei der Polizei angezeigt. Der Mann gab an, ihm sei am Mittwoch zwischen 12.00 und 12.30 Uhr seine Französische Bulldogge aus dem Büro in der Carl-Zuckmayer-Straße im Stadtteil Kasern gestohlen worden.

Zutraulich und menschenfreundlich

Der Besitzer habe angegeben, dass der Hund auf keinen Fall von selbst weggelaufen sei, sagt eine Polizei-Sprecherin. Französische Bulldoggen sind relativ kleine und sehr menschenfreundliche Hunde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Itzling entgegen - Telefonnummer 059133-5585100.