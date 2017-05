Rot und Grün beschließen Pendlermaut

SPÖ und grüne Bürgerliste haben Dienstagnachmittag im Stadtsenat die umstrittene „Pendlermaut“ im Alleingang beschlossen. Der Probebetrieb in belasteten Stadtteilen startet vor dem flächendeckenden Ausbau. ÖVP, FPÖ und NEOS sind strikt dagegen.

ORF

SPÖ und Grüne planen Parktarife von 90 Cent pro Stunde und ein Jahres-Parkticket um knapp 700 Euro für Pendler. Die Details sollen noch ausgearbeitet werden - gegen den Widerstand aller anderen Fraktionen im Rathaus. Es geht um ca. 60.000 Pendler täglich, die in der Früh mit ihren Autos aus allen Richtungen in die Landeshauptstadt stauen - und am späten Nachmittag wieder zurück in ihre Schlaf- und Wohngebiete des Umlandes. Für die Zeit dazwischen würden sie tagtäglich Gratisparkplätze in der ganzen Stadt suchen und benützen, sagen Kritiker.

SPÖ spricht von Schutz der Bürger

Anrainer und Stadtbewohner zu schützen, das hat sich Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) bei dieser politischen Debatte bzw. Entscheidung auf die Fahnen geheftet: „Meine Aufgabe ist es, für die Bürger der Stadt zu arbeiten und die Bürger zu schützen. Ich rate auch den Binnenpendlern in der Stadt selbst, die von einem Stadtteil zum anderen fahren, steigt um auf die Öffis.“

Der grüne Verkehrsstadtrat Johann Padutsch sagt, die neue Pendlermaut werde schrittweise eingeführt: „Wir beginnen mit der Umwandlung der derzeit gebührenfreien Parkzonen und gebührenpflichtige Zonen.“

ÖVP strikt dagegen: „Auch rechtlich viele Hürden“

Für die städtische Volkspartei ist die am Dienstag beschlossene Vorgangsweise eine Einführung der City-Maut durch die Hintertür. Mehr gebührenfreie Kurzparkzonen würden genügen, um den Pendlerstrom zu bremsen, ist man bei der ÖVP überzeugt.

Und abgesehen davon stehe die Pendlermaut auch vor unüberwindlichen rechtlichen Hürden, betont der schwarze Vizebürgermeister Harald Preuner: „Es ist nicht geklärt, ob der Landtag nicht die Gesetze generell ändern muss. Es ist rechtlich nicht geklärt, ob man 700 Euro Pauschale verlangen kann. Es ist rechtlich nicht geklärt, ob man die ersten zwei Stunden gratis parken kann, und rechtlich nicht geklärt, was tue ich, wenn ich nach zwei Stunden den Parkplatz verlasse und das Auto auf der anderen Straßenseite wieder hinstelle.“

Wie geht es weiter?

Spätestens im Frühjahr 2019 soll die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung im ganzen Stadtgebiet laut SPÖ und grüner Bürgerliste stehen. Wer kein Anrainer ist, der zahlt künftig fürs Parken. Details sollen in den nächsten Wochen und Monaten ausgearbeitet werden. Die anderen Parteien in der Stadtpolitik kündigten Dienstag massiven Widerstand an.

Links: