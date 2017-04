28-Jähriger niedergeschlagen und beraubt

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag ein 28-jähriger Mann vor einem Lokal brutal zusammengeschlagen und beraubt worden. Er erlitt dabei Hautabschürfungen und Prellungen.

Der Mann war in einem Lokal von einem Unbekannten angesprochen und zu einer Privatparty eingeladen worden. Daraufhin stieg der Salzburger mit ihm in ein Auto, wo bereits ein Mann und eine Frau saßen. Wenig später fielen die drei über ihn her und raubten dem 28-Jährigen laut Polizei Geldtasche und Mobiltelefon.

Nach kurzer Fahrt hielt der Fahrer auf Höhe des Mozartstegs an. Laut Polizei schlugen sie auf den 28-Jährigen „mit hoher Gewaltanwendung“ ein. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

