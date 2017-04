Drogenhändler auf Autobahn geschnappt

Die Polizei hat Montag auf der Autobahn Salzburg-München einen schon verurteilten Drogenhändler festgenommen. Der gebürtige Schweizer wurde seit 2008 europaweit gesucht und lebte in Wien.

Der Verdächtige soll zwischen Herbst 2004 und Frühjahr 2007 mehrfach mit Kokain im Gegenwert von 39.000 Schweizer Franken - heute rund 36.000 Euro - gehandelt haben. In seinem Heimatland erwartet den 38-Jährigen nun das Gefängnis. Er muss dort noch eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten absitzen.

Via München ins Gefängnis in die Schweiz

Die Polizisten hatten den Wagen mit Wiener Kennzeichen bei der Kontrollstelle am Grenzübergang Walserberg überprüft. Beim Abgleich der Personalien des Beifahrers schlug der Fahndungscomputer Alarm. Der Mann wurde in ein Münchner Gefängnis gebracht, von wo er in Kürze in die Schweiz überstellt werden dürfte.

