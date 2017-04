Lange Nacht der Arbeitgeber

Mit einer außergewöhnlichen Jobmesse machen sich Salzburger Unternehmer Dienstagabend auf die Suche nach Fachkräften. Vor allem Schüler und Studenten sollen auf mögliche interessante Jobs aufmerksam gemacht werden.

20 Salzburger Unternehmen nehmen am Dienstagabend an der „langen Nacht der Arbeitgeber“ im Salzburger Kongresshaus teil. Ihr Ziel ist es junge Talente anzuwerben, denn landesweit sind derzeit mehr als 520 Technikerstellen zu besetzen.

Einer der Aussteller der „langen Nacht der Arbeitgeber“ ist der Salzburger Beschläge-Hersteller MACO. Das Unternehmen sucht Mechatroniker, Maschinen- und Werkzeugbauer, Automatisierungs- und Produktionstechniker, Produktentwickler und Konstrukteure.

Gute Einstiegsgehälter für Techniker

15 Jobs hat das Unternehmen - am besten sofort - zu vergeben, sagt Personalchefin Petra Spreitzhofer: „Zusätzlich suchen wir jetzt junge Leute von technischen Hochschulen und Schulen die unser Team unterstützen. Von der technischen Universität beginnt bei uns niemand unter 3.000 Euro. Mit HTL oder entsprechend gleichwertigem Wissen sind wir so etwa bei 2.500 Euro Brutto und aufwärts“.

Bei Sony werden zum sofortigen Einstieg zehn Programmierer, IT-Administratoren und Techniker gesucht. Das Anifer Unternehmen lockt Bewerber mit Gesundheitsförderprogrammen, Kinderbetreuung und internationalen Karrierechancen.

Knapp halb so groß wie Sony Österreich ist der Hersteller von LED-Scheinwerfertechnik, AB Mikroelektronik in Salzburg-Liefering, sucht aber trotzdem sieben Techniker und Programmierer und hofft bei der Job-Messe am Abend seinen Fachkräftemangel lindern zu können.

