Motorrad Probefahrt endet tödlich

Ein 30-jähriger Motorradlenker aus Neumarkt (Flachgau), der am Freitag mit einem nicht zugelassenen Motorrad verunglückt ist, ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann trug bei dem Unfall keinen Sturzhelm.

Bei dem Unfall hatte sich der 30-jährige Motorradlenker schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Am Montag erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen, meldet die Salzburger Polizei.

Probefahrt mit nicht zugelassenem Motorrad

Der Mann aus Neumarkt am Wallersee (Flachgau) wollte am Freitag gegen 16 Uhr eine Probefahrt mit einem nicht zugelassenen Motorrad unternehmen. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich in der Nähe seines Elternhauses.