Selbstfahrender Bus im öffentlichen Verkehr

Im Herbst haben die Salzburger in der Landeshauptstadt bereits einen Tag lang Bekanntschaft mit dem selbstfahrenden Bus gemacht. Jetzt kehrt er für sieben Monate zurück. Seit Montag wird er in Koppl (Flachgau) getestet.

Der selbstfahrende Bus soll in Koppl (Flachgau) Fahrgäste vom Ortszentrum zur Wolfgangsee Straße (B 158) bringen. Die Forschungsgesellschaft Salzburg Research leitet das Projekt. Das Verkehrsministerium hat den Testbetrieb genehmigt.

Am Montag bewegte sich der Bus bereits im öffentlichen Straßenverkehr, jedoch zunächst nur auf einer 200 Meter langen Teststrecke. Am Nachmittag gingen die Programmierer dann den nächsten Schritt: Sie stellten den Bus auf die eigentliche Teststrecke ein, nämlich 1,4 Kilometer vom Gemeindezentrum hinunter zur Sperrbrücke an der Wolfgangsee Straße.

ORF/Mariella Treml

Verkehrsministerium hat Test genehmigt

Das Verkehrsministerium hat den Test im öffentlichen Straßenverkehr genehmigt - aber nur mit Auflagen. Der Bus fährt zwar ohne Chauffeur, aber es muss immer ein Mitarbeiter dabei sein, der im Notfall eingreifen könnte. Und außerdem darf der Bus nur 20 km/h fahren, sagt Forschungsleiter Karl Rehrl von Salzburg Research: „Dadurch, dass immer eine Person drinnen sein muss, ist das natürlich ein sehr kostenintensiver Betrieb, das gilt es in den nächsten Jahren zu reduzieren. Letzten Endes ist unser Interesse, einen fahrerlosen Betrieb vorzubereiten.“

ORF/Mariella Treml

Der selbstfahrende Bus orientiert sich über Sensoren. Die größte Herausforderung sind Stoppschilder und das Abbiegen nach Links, wegen des Gegenverkehrs. In Koppl ist der Bus jedenfalls großes Gesprächsthema, sagt Martin Wallner nach seiner ersten Testfahrt. „Ich bin mir vorgekommen wie in einer Seilbahngondel. Er bleibt stehen so wie ein guter Fahrer.“

Testfahrten werden gratis angeboten

Der Bus wird bis Ende November durch Koppl rollen, jeder kann einsteigen, die Fahrt ist kostenlos. Allerdings fährt der Bus nicht an allen Tagen, sondern nur an ausgewiesenen Testtagen, die die Gemeinde veröffentlichen wird. Ein geregelter Fahrplan sei derzeit noch zu teuer.

Link: