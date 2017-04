Querdenker und Erfinder gesucht

Sehr junge, junge und ältere Bastler, Tüftler, Erfinder und kreative Geister bekommen in Salzburg eine noch größere Spielwiese mit eigener Messe: „Maker Days“ und „Mini Maker Faire“ finden von 27. bis 29. April statt und werden ausgebaut.

Philip Steffan, Maker Media

Ob Kinder, Jugendliche, Alleinerzieher, Eltern, Großeltern, Hobby-Bastler, Profis, Amateure, Laien oder Neugierige: In der TriBühne im Salzburger Stadtteil Lehen dreht sich kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag alles um Basteln, Erfinden, Expertimentieren, Wissens- und Erfahruntsaustausch. Selbermachen und Tun stehen im Mittelpunkt. Maker Days: 27. und 28. April. Mini Maker Faire: 29. April.

Praktisches Arbeiten und Denken

Querdenker und Fans von moderner bzw. auch von alten Zeiten her bewährter Technik sind erwünscht, Buben, Mädchen, Männer und Frauen, sagt Siegfried Reich, Geschäftsführer der Salzburg Research Forschungsgesellschaft. Diese veranstaltet die Salzburg Maker Faire mit der Stadtbibliothek und dem Verein Spektrum. Dinge des realen Lebens in die Hand zu nehmen, Ideen, Hypothesen und geistige Produkte in praktische Arbeit und Fertigkeiten umzusetzen, das wird laut Fachleuten in Zeiten der Internet- und Smartphone-Sucht nicht gerade einfacher. Die Maker Days und die Maker Faire sollen dem entgegenwirken, Jung und Alt motivieren und anspornen.

Diese Workshops

werden von den Veranstaltern vorbereitet:

1. 3wunder Handmade Leather Goods : Accessoires aus hochwertigem Leder

2. A year of making things: Roboter, DTMF Decoder, Bleiakkuladegerät, eine gehackte Vaisala RS92SGP Radiosonde, elektronischer geocache usw.

3. Caro’s Bilderwerkstatt: Bilder und Fotos auf Holz übertragen

4. Cosplay: Kostüme, Cosplays und Mittelaltergewandung aus verschiedensten Materialien.

5. Do!Lab: analoge Poster drucken mit lasergecutteten bzw. CNC-gefrästen Hochdruckbuchstaben e2

6. Young Engineers Austria : unterschiedliche motorisierte LEGO Modelle

7. FS1 TV-Studio: TV-Berichte erstellen, Interviews führen, Kameras bedienen, Schnittplätze ausprobieren oder einfach experimentieren

8. Gestaltung: Technik. Textil – Universität Mozarteum: verschiedene Techniken ausprobieren

9. Girl power! Kompass Mädchenberatung: MaKey MaKey & Scratch und „Roberta“, den Lego-Roboter, zum Tanzen bringen

10. Grumpy Old Tin: Was ein Laser-Cutter für Gamer tun kann

11. Happylab Salzburg: digitalen Produktionstechnologien beim Pop-Up Fab Lab ausprobieren

12. MakerTV.at DER Maker News-Channel aus Salzburg: Interviews and more.

13. MARK: Siebdruckwerkstatt und Bike Kitchen

14. MAYER MAKES: verschiedene Projekte wie die viersaitige Gitarre mit echten Hörnern, die Austro-Version von Ben Heck’s Lunchbox Dev Kit oder ein FPV-Quadrocopter-System in einem Koffer

15. OK.werkstatt: neue und alte handwerkliche Techniken, wie z.B. Weben wie in den Anden, Holz-Basteleien und Papierschöpfen

16. Paper Design Workshop by Sylvaine Beaudeux: Papierobjekte, Notebooks und Banner.

17. Redbee: Alles RUND um das Thema Race Copter, was ist erlaubt, was nicht, was braucht man, was kostet es, wer kann mir helfen.

18. Rollgut: Rollen ist das neue Knicken

19. Salzburg Research: 3D-modellieren und 3D-drucken

20. Salzburger Gesellschaft für 3D-Druck: 3D-Druck

21. Stadt:Bibliothek Salzburg: dreidimensional malen mit dem 3D-Stift

22. Verein Spektrum: Vibrobots bauen - Kritzelroboter, Zahnbürstenroboter, Wettlaufroboter,… alles ist möglich.

23. Wunderwuzzi Roboter: Roboter bauen und in die Wunderwelt der Robotik spielerisch eintauchen.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

