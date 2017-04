„Jungbullen“ besiegen Barcelona-U19

Salzburgs U19-Team hat Freitag in Nyon sensationell das Finale der UEFA Youth League erreicht. Die „Jungbullen“ setzten sich im Halbfinale gegen Barcelona mit 2:1 durch.

Der Finalgegner für das Endspiel am Montag wird am Freitag (17.00 Uhr, live in ORF Sport +) zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon ermittelt.

Salzburg dreht nach Pause auf

Der Favorit aus Barcelona, der den Bewerb bei seiner Premiere 2013/14 gewonnen hatte, ging in einer flotten und unterhaltsamen Partie in Führung. Toptorjäger Mboula ließ mit einer tollen Einzelaktion gleich drei Salzburger aussteigen und schlenzte den Ball anschließend präzise ins lange Eck.

Nach der Pause legten die „Jungbullen“ noch ein Schäuferl nach und zwangen Barcelona mit Pressing zu frühen Ballverlusten. Deshalb war der Ausgleich in der 63. Minute auch mehr als verdient. Ein verpatzter Abschlag von Barcelona-Goalie Sergi Puig landete bei Hannes Wolf, der aus 20 Metern die Übersicht behielt und traf.

„Joker“ Daka sticht kurz vor Schluss

In der 84. Minute holte der 18-jährige Liefering-Spieler Daka aus Sambia das Versäumte nach. Nach Pass von Wolf war er im Strafraumzentrum zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum umjubelten Siegestreffer. Diesen feierte der Afrikaner mit einem sehenswerten Flickflack.

