Oscar weist Gerücht über Kontakt zu Barca zurück

Der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Oscar Garcia, hat am Donnerstag Gerüchte, er stehe in Kontakt mit dem FC Barcelona, klar zurückgewiesen. „No“ war die klare Antwort des Katalanen auf eine diesbezügliche Frage.

„Ich habe noch ein Jahr Vertrag“, betonte Oscar Garcia, der in der spanischen Presse unlängst wiederholt als Nachfolgekandidat für den mit Saisonende scheidenden Luis Enrique gehandelt wurde, betonte: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag.“

Zugleich ließ der 43-Jährige mit ausgeprägter Barca-Vergangenheit durchblicken, dass seine Aufgabe in Salzburg keine leichte sei. „Allein in dieser Saison sind neun Spieler gegangen. Deshalb kommt auch keine Routine. Das ist immer eine neue Herausforderung.“ So hatten vor Saisonbeginn Akteure wie Naby Keita, Martin Hinteregger oder Bernardo den Klub, der zuletzt das Double geschafft hatte, verlassen. In der Winterpause ging Dayot Upamecano, ehe Jonathan Soriano Ende Februar nach China wechselte.

Spekulationen über Wechsel Berishas nach England

Mit einem Wechsel nach England in Zusammenhang gebracht wurde Valon Berisha. Der kosovarische Teamspieler stehe beim künftigen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion hoch im Kurs, berichteten die „Salzburger Nachrichten“.

„Ich fühle mich in Salzburg sehr wohl und will jetzt einmal wieder das Double gewinnen. Wenn ein Angebot kommt und es auch für den Verein passt, bin ich aber für alles offen“, sagte Berisha, der im Früjahr stark gespielt hat.

