HD-Antennenfernsehen landesweit aktiviert

Seit Donnerstagvormittag ist sendet der ORF im ganzen Land Salzburg per Antenne in HD: Denn rund 40 Sendeanlagen landesweit wurden auf simpliTV - auch DVB-T2 genannt - umgestellt.

Von Lofer (Pinzgau) bis Mauterndorf, von Zell am See bis St. Johann im Pongau - die vier ORF-Fernsehprogramme ORFeins, ORF 2, ORF III und ORF Sport+ sind seit Donnerstagvormittag auch per Antenne in HD zu sehen. Mit einem symbolischen Druck auf den roten Knopf wurde das HD-Antennenfernsehen in Salzburg aktiviert.

Franz Neumayr

Die Sendetechniker waren in der ganzen Nacht davor im Einsatz, um wirklich alle Sendeanlagen auf den Bergen Salzburgs umzustellen. Auch die Investitionen, um landesweit hochauflösendes Fernsehen ausstrahlen zu können, waren groß, sagt Michael Weber, HD-Beauftragter des ORF: „Für den Umbau der Salzburger Sender wurden über zwei Millionen Euro investiert.“

Förderaktion für HD-Boxen und -Module

Die Umstellung von DVB-T auf simpliTV bringt für die Zuschauer per Antenne vor allem mehr Bildqualität. Mit Donnerstag wurde das alte DVB-T-Signal abgeschaltet. Dieses Umstellung betraf viele Zuschauer, weiß ORF-Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider: „Das sind ungefähr 25.000 bis 30.000 Seherinnen und Seher - und es wäre nachlässig und fatal, auf diese Seherinnen und Seher zu vergessen. Wir wollen, dass uns jeder in diesem Bundesland in bester Qualität empfangen kann.“

ORF

Für das hochauflösende Fernsehen per Antenne benötigen ältere Geräte eine simpliTV-Box. Bei DVB-T2-fähigen Fernsehern aus den letzten zwei bis drei Jahren reicht ein simpliTV-Modul. Beide sind zurzeit günstiger zu haben, ergänzt Weber: „Wenn sich die Salzburgerinnen und Salzburger bis Ende April beim Fachmarkt oder beim Kommunikationselektroniker ihre Box oder das Modul holen, dann sind die vom ORF gesponsert.“ Allerdings gilt das Angebot nur, so lange der Vorrat reicht.

HD-Antennenfernsehen landesweit Donnerstagvormittag ist landesweit das HD-Fernsehen per Antenne aktiviert worden.

Bis 2030 fix

Mit Donnerstag ist die Umstellung in Salzburg abgeschlossen. Bis 2030 ändert sich dann nichts am Fernsehempfang per Antenne. Für Fragen zu der HD-Umstellung gibt es am Freitag zwischen 9.00 und 18.00 Uhr einen Informationstag im ORF Landesstudio Salzburg.

Link: