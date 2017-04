Prozess: Serieneinbrecher und Spendenbetrüger

Ein Serieneinbrecher aus Albanien und ein Spendenbetrüger aus Wien müssen sich Donnerstagvormittag vor dem Landesgericht verantworten. Den 30-jährigen Albaner konnte die Polizei erst vier Jahre nach den Taten fassen.

Der Serieneinbrecher trieb in Salzburg im Jahr 2013 sein Unwesen. Laut Staatsanwaltschaft beging der Mann damals innerhalb von nur fünf Tagen insgesamt 36 Wohnungseinbrüche. Dabei schlug der Albaner in der Stadt Salzburg, in Puch bei Hallein (Tennengau) und Eugendorf (Flachgau) zu. Die Ermittler konnten den Angeklagten damals nicht fassen.

DNA-Spuren überführten Täter

An einem Tatort hinterließ der Serieneinbrecher DNA-Spuren. Diese überführten den heute 30-Jährigen. Die Daten wurden in einer internationalen Datenbank gespeichert. Als der Albaner bei einem weiteren Einbruch erneut Spuren hinterließ, schien die Übereinstimmung in der Datenbank auf. Dem Angeklagten drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

Betrüger sammelte angeblich für Kinder

Der angeklagte Spendenbetrüger appellierte bei seinen Opfern an das Mitgefühl Kindern gegenüber. Er gab an, Mitarbeiter des Vereins „Für unsere Kinder“ zu sein. Dieser Verein ist tatsächlich in Deutschland registriert. Um die Glaubhaftigkeit seiner Zugehörigkeit bei der karitativen Einrichtung zu bestärken, fälschte der 34-Jährige einen Ausweis. Der Angeklagte soll durch diesen Betrugstrick laut Staatsanwaltschaft rund 180 Euro von Passanten kassiert haben. Ihm drohen am Donnerstag bei einem Schuldspruch bis zu drei Jahre Gefängnis.