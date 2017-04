Bodycams für Salzburger Polizei

Die Salzburger Polizei wird nun mit Bodycams, also Körperkameras, ausgestattet. Ein Jahr lang wurden sie getestet, zum Jahresende gehen sie in den Echtbetrieb. Die Beamten tragen die Kameras im Brustbereich an der Uniform.

Allein die Ankündigung, dass gefilmt werde, helfe den Beamten bei ihrer Arbeit. Das würden die Daten von Wissenschaftler zeigen, die den Probebetrieb begleitet haben, erklärt das Inneministerium. Die Salzburger Polizei wird insgesamt vier Körperkameras bekommen. Laut Sicherheitspolizeigesetz müssen die Beamten beim jeweiligen Einsatz ankündigen, dass gefilmt wird.

