Viele Bayern zum Ostershopping in Salzburg

Den in Deutschland arbeitsfreien Karfreitag haben viele Bayern zum Ostereinkauf in Salzburg genutzt. In der Stadt Salzburg und auch im Umland haben sie für deutlichen Mehr-Umsatz gesorgt und den Händlern ein Zusatzgeschäft beschert.

Im Einkaufszentrum Europark in Salzburg-Taxham wimmeltee es am Freitag nur so vor Gästen aus Bayern. Den freien Tag in Deutschland haben viele Bayern zu einem Shoppingausflug über die Grenze genutzt. „Wir sind mit dem Zug nach Salzburg gekommen. Das geht sehr gut, und wir freuen uns aufs Einkaufen in Salzburg“, sagte etwa Max Schnellinger aus Ainring-Hammerau.

„Am Vormittag schauen wir, dass wir unsere Einkäufe alle erledigen können, und dann werden wir sehen, wie wir mit den Kindern den Nachmittag in Salzburg verbringen“, ergänzte Kathrin Patz aus Kirchanschöring.

Jeder dritte Kunde im Europark kam aus Bayern

Die Zusatzkunden durch den Feiertag in Deutschland machen für das Einkaufszentrum so den Karfreitag zu einem sehr einträglichen Tag mit bis zu 5.500 einkaufenden Besuchern pro Stunde, sagt Manuel Mayer, Centermanager im Europark. „Aufs ganze Jahr betrachtet, kommen rund 20 Prozent unserer Kunden aus Bayern. Aber an Tagen wie dem Karfreitag ist dieser Prozentsatz noch deutlich höher. Da kommt sicher mindestens jeder dritte Kunde aus Bayern.“

Deutsche Kennzeichen dominierten am Freitag auch in der Tiefgarage des Salzburger Outletcenters. Dort kamen die deutschen Einkaufsgäste durchaus auch von weiter her. Gunnis Bielack-Spitzbart ist aus Bautzen (Sachsen) nach Salzburg gekommen. „Wir kommen zu Ostern immer nach Österreich, weil es einfach schön ist und Karfreitag hier eben kein Feiertag ist.“

Auch im Outletcenter viele Bayern

Die Osterferien sind auch im Outletcenter ein wichtiger Umsatzbringer - die Kunden dort teilen sich in mehrere große Gruppen auf, schildert Centermanager Florian Went. „Zu Ostern haben wir sowohl Besucher aus der Region, als auch aus dem gesamten übrigen Österreich, die Ostern in Salzburg verbringen. Aber natürlich sind auch Gäste aus Bayern sehr stark vertreten.“

Auch die Salzburger Altstadt profitierte am Karfreitag von dem deutschen Feiertag. Nicht nur die Getreidegasse waren gut gefüllt - auch die Standler am Grünmarkt zeigten sich zufrieden. „Die Gäste kamen hauptsächlich aus dem bayerischen Raum. Sie kommen nach Salzburg zum Bummeln, aber auch zum Einkaufen und genießen den Tag“, sagte Elfriede Schrammel, Standlerin am Grünmarkt.

Frisches vom Markt ist aber nicht nur bei bayerischen Kunden beliebt - auch viele Salzburger waren dort am Karfreitag beim Einkaufen zu sehen.

