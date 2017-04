Flugzeug-Fahrwerk nach Landung eingeknickt

Am Salzburger Flughafen musste Dienstagvormittag eine amerikanische Privatmaschine nach dem Start wieder notlanden, weil eine Warnanzeige aufleuchtete. Bei der Landung in Salzburg brach dann das vordere Fahrwerk ein.

Das Flugzeug vom Typ Gulfstream IV startete Dienstagvormittag in Salzburg und war auf dem Weg in die USA. Wegen einer Warnanzeige im Cockpit beschloss der Pilot wieder zum Flughafen nach Salzburg umzukehren. Die Maschine landete in Salzburg. Beim Versuch auf eine Parkposition zu rollen, knickte dann allerdings das vordere Fahrwerk ein. Die Maschine liegt zurzeit manövrierunfähig auf der Nase. In der Privatmaschine haben bis zu 19 Passagiere Platz. Verletzt wurde bei der Landung in Salzburg niemand.