Frau mit Sauerstoffwagen von Bus erfasst

Eine 64-Jährige, die auf einen Sauerstoffwagen angewiesen ist, ist Montagmittag in Radstadt (Pongau) von einem Linienbus erfasst worden. Die Frau erlitt dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades.

Der Linienbus war gegen 12.50 Uhr gerade dabei die Haltestelle vor dem Postamt in Radstadt zu verlassen, als die 64-Jährige noch versuchte den Bus zu erreichen. Dabei wurde die Pongauerin vom wegfahrenden Bus erfasst und stürzte zu Boden. Die Frau erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades und wurde noch an der Unfallstelle von einem Arzt erstversorgt und anschließend in eine Radtstädter Praxis gebracht. Ein Alkotest beim Lenker des Linienbusses verlief negativ. Sowohl der Bus als auch der Sauerstoffwagen der Radstädterin wurden beim Unfall nicht beschädigt.