Prozess: Hepatitis-C-Kranke beißt Polizisten

Am Landesgericht muss sich am Montag eine Frau mit der Leberkrankheit Hepatitis-C verantworten. Die 31-jährige soll einen Polizisten gebissen haben und ihn wegen ihrer Krankheit dadurch vorsätzlich gefährdet haben.

Die angeklagte Salzburgerin attackierte nach einem Ladendiebstahl Ende Februar einen 28-jährigen Polizisten, kratzte diesen blutig und biss ihn in die Wunde. Die Frau wusste um ihre Hepatitis-C-Erkrankung und soll den Beamten zuvor auch darüber informiert haben, trotzdem biss sie in die offene Wunde und gefährdete dadurch die Gesundheit des Polizisten - mehr dazu in: Hepatitis-C-Kranke beißt und kratzt Polizisten (salzburg.ORF.at; 21.2.2017).

Angeklagter drohen bis zu drei Jahre Gefängnis

Für die Straftat ist im Strafgesetzbuch ein eigener Paragraf vorgesehen. Die 31-jährige Salzburgerin muss sich am Montag wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verantworten. Ob der betroffene Polizist durch den Biss tatsächlich mit der Leberkrankheit angesteckt wurde, steht noch nicht fest.

Die Leberentzündung Hepatitis-C ist eine meist lebenslange Erkrankung. Die Viren befallen ständig neue Leberzellen, diese sterben in der Folge ab und werden zu Narbengewebe. Durch die Vernarbungen wird das eineinhalb Kilo schwere Organ schlechter durchblutet und allmählich zerstört. In Österreich sind laut Gesundheitsministerium rund 80.000 Menschen an Hepatitis C erkrankt.