Erste Verpartnerung in Gemeinde-Standesamt

Auch in den Standesämtern von Landgemeinden sind seit 1. April Verpartnerungen homosexueller Paare möglich. In Salzburg war die Premiere dafür in Dorfgastein (Pongau), wo sich zwei Männer das Ja-Wort gaben.

APA/dpa

Die zwei Männer verpartnerten sich am vergangenen Montag in Dorfgastein. Die Zeremonie wurde von Standesbeamtin in Dorfgastein, Bernadette Wallner, durchgeführt: „Es war eine total gute Stimmung von den Partnern und der Feiergesellschaft.“

„Verständnis steigt“

Seit 1. April dürfen sich homosexuelle Paare auch in Gemeinde-Standesämtern verpartnern - davor war das ausschließlich bei Bezirkshauptmannschaften oder dem Magistrat der Landeshauptstadt möglich. Auch am Land steige aber das Verständnis für Verpartnerungen, sagt der Dorfgasteiner Bürgermeister Rudolf Trauner (SPÖ): „Ich denke, dass das Verständnis in der Bevölkerung schon steigt. Es geht ja letztendlich auch um rechtliche Dinge wie die Absicherung des Partners. Gerade diese Dinge sind der Bevölkerung sehr wohl bewusst und auch verankert.“

Im Magistrat Salzburg ist die Verpartnerung schon seit 2010 möglich. Das Interesse bisher beschreibt Stefan Fuchs vom städtischen Standesamt so: „Wir haben bisher im Schnitt 20 bis 25 eingetragene Partnerschaften pro Jahr machen dürfen. Wir haben aber auch Paare aus ganz anderen Bezirken bzw. österreichweit gehabt.“ Erste Quartalszahlen über die Verpartnerungen im gesamten Bundesland wird es erst im Laufe des Jahres über die Statistik Austria geben.

