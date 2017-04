Frau in Salzach gestroßen: 6 Jahre Haft

Am Salzburger Landesgericht ist am späten Montagabend ein 30-jähriger Mann aus Bischofshofen (Pongau) verurteilt worden. Er hat eine Barbekanntschaft nach einem Vergewaltigungsversuch in die Salzach gestoßen.

Sechs Jahre Haft wegen versuchter Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung lautet das Urteil gegen den bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte amtsbekannten Pongauer. Er wird in einer Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht, so die weitere Anordnung des Richters. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Nach Vergewaltigungsversuch in Salzach gestoßen

Der 30-Jährige hat sein Opfer letzten Sommer in einem Lokal kennengelernt. Um 5.00 Uhr früh gingen die beiden beim Salzachufer in St. Johann (ebenfalls Pongau) spazieren. Der Angeklagte hat dort versucht, die Frau zu vergewaltigen. Als sie sich zu wehren versuchte, hat sie der Verurteilte ins elf Grad kalte Wasser der Salzach gestoßen.

Die 21-Jährige tauchte unter und kam mindestens zwei Minuten lang nicht aus der Salzach, konnte sich schließlich an einem Stein festhalten und ans Ufer retten. Ihr Mobiltelefon war kaputt. Sie bat Bewohner eines nahen Hauses um Hilfe. Diese riefen das Rote Kreuz.

