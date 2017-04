Segelflieger notgelandet

Ein Segelflieger hat Samstagnachmittag im Pinzgau notlanden müssen. Dem 59-jährigen Piloten wurde zu geringe Thermik zum Verhängnis. Verletzt wurde niemand.

Der Pilot stammt aus Deutschland, war in Zell am See gestartet und musste seinen Flug über Maishofen (beide Pinzgau) abbrechen. Er dürfte zuvor von einem Motorflugzeug auf die nötige Flughöhe geschleppt worden sein.

Leichte Beschädigung

Bei der Notlandung auf einer Wiese wurde der Segler leicht am Rumpf beschädigt. Der Pilot blieb unverletzt. Das Flugzeug wurde fachgerecht zerlegt und mit einem Transporter zurück zum Flugplatz Zell am See gebracht.