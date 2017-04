Bergluft im Glas als Verkaufsschlager

Ein Unternehmer im Flachgau hat sich auf das Lebensthema Luft spezialisiert. Er exportiert Salzburger Bergluft in Gläsern sehr erfolgreich und kauft auch Luft an. Bringen Sie Samstag bis 13.00 Uhr Ihre Luft in einem Glas zum ORF Salzburg.

APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Frische Luft ist ein sehr wertvolles Gut. In vielen Städten der Erde leiden die Menschen unter dem Smog. Auch wenn man sich das jetzt kaum vorstellen kann, aber in Los Angeles gibt es sogar eine Sauerstoff-Bar, wo Leute mit Atembeschwerden auftanken können.

„Gute Luft ist unerschöpflicher Markt“

Der Flachgauer Unternehmer Gunnar Feichtinger war vor zwei Jahren länger in Los Angeles und hat dort das Geschäftsmodell studiert. Dann machte er sich selbständig und handelt nun mit feinster Salzburger Bergluft - frei von Schadstoffen. Studien zeigen, das Kunden in Asien und Übersee in smoggeplagten Regionen diese Luft besonders schätzen und lieben. In Kanada gibt es eine Firma, die ähnliche Produkte mit Luft aus den Rocky Mountains anbietet. Der Salzburger Betrieb heißt „Fresh Air Limited“.

Gerald Lehner

Auf Wunsch auch Pollen und Aromen

Weil es weltweit viele Millionen Salzburg-Fans gibt, sei das ein unerschöpflicher Markt, sagt er, wenn nur ein paar Prozent die gute Salzburger Luft kaufen bzw. über Feichtingers Internet-Handel bestellen. Ein Glas mit 250 Milliliter Luft kostet bis zu 150 Euro - je nach Ort, wo sie geerntet wurde. Er hat schon Kunden in 21 Ländern, darunter Tahiti, Mexiko, China und Iran. Auch immer mehr Leute in arabischen Staaten bestellen. Feichtinger bietet mittlerweile auch Halal-Luft an. Und es gibt spezielle Luft mit Pollen aus dem Mitterpinzgau im Angebot, die unabhängig von der geografischen Entfernung einen Salzburger Heuschnupfen und damit auch großes Heimweh erzeugen kann. Feichtinger: „Das versteht nur jemand, der schon Jahrzehnte nicht mehr in unserer schönen Heimat lebt.“

ORF

Appetitanregend, stimulierend

Der Betriebsgründer sagt, in Österreich, Bayern und der Schweiz habe er noch kaum Kunden: „Viele denken, bei uns in den Alpen ist die Luft einfach so gut, dass man das nicht braucht. Aber weit gefehlt! Die Leute übersehen, dass bei ihnen zu Hause das Mikroklima oft katastrophal und gesundheitsschädlich ist. Das gilt nicht nur für Raucher. Oder man denke an den Feinstaub beim Arbeiten im Keller oder Aufgüsse mit Schnaps in der Sauna. Aus Studien weiß man, das ist extrem schädlich. Und hier im Hörfunkstudio gibt es keine direkte Luftzufuhr über die Fenster. Hier könnten wir mein Produkt gleich ausprobieren.“

Ein Vorteil der Salzburger Alpenluft sei auch deren appetitanregende und sexuell stimulierende Wirkung: „Wir kennen das von der Alm, einen Tag draußen im Gebirge, und am Abend hat man einen Bärenhunger und mag seinen Ehepartner oder die Freundin noch viel lieber als im Tal.“

ORF

„Wir verkaufen Gesundheit im Glas“

Feichtinger verweist auch auf seine Funktion als Jobmotor. In Zeiten steigender Arbeitslosigkeit sei sein Betrieb mehr als nur heiße Luft: „Ich beschäftige acht Mitarbeiter, und es werden mehr. Wir wollen nämlich weiter expandieren. Sie glauben gar nicht, wie groß international der Markt für gute Luft ist. Wir vertreiben praktisch Gesundheit im bzw. aus dem Glas.“

Wie selbst abfüllen?

Wenn jemand selbst Luft ernten oder verschicken will: Wie geht das? Feichtinger holt dazu ein Marmeladeglas aus der Tasche: „Damit geht es am besten. Sie gehen hinaus an die frische Luft. Deckel runter, Glas umdrehen und den Arm nach oben strecken. Dann in Richtung Bauch schnell nach unten ziehen, dann rasch den Deckel drauf. Fertig.“

Bringen Sie uns gute Luft zum ORF

Am besten funktioniere die Lufternte in den frühen Morgenstunden, aber auch in den späten Abendstunden: „Je höher sie ernten, umso besser ist auch die Qualität. Zum Beispiel auf einer Alm.“

Samstag bis 13.00 Uhr

Wenn Sie heute Luft ernten, können Sie diese am Samstag bis 13.00 Uhr zu uns zum ORF-Landesstudio Salzburg in der Nonntaler Hauptstraße 49 D vorbeibringen. Es stehen modernste Messgeräte zur Verfügung, mit denen die Güte Ihrer Luft genau gemessen werden kann. Gunnar Feichtinger möchte Ihre Bergluft gleich ankaufen.

Michi Frey, Gerald Lehner - ORF Radio Salzburg