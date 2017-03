Obertauern: Auto brannte auf Passstraße aus

Auf der Passstraße über den Radstädter Tauern in Obertauern (Pongau) ist Donnerstagmittag ein Auto ausgebrannt. Die beiden Insassen konnten sich rechtzeitig retten. Die Ursache ist noch unbekannt.

Der Wagen des Ehepaares aus dem Flachgau ging bei der Bergauffahrt in Flammen auf: Knapp 600 Meter vor der Passhöhe nahm die 56-Jährige am Steuer Brandgeruch wahr. Als sie am Straßenrand stehenblieb, schlugen aus dem Motorraum bereits Flammen. Die Frau und ihr 60-jähriger Ehemann konnten rechtzeitig fliehen und die Feuerwehr alarmieren.

Freiwillige Feuerwehr Obertauern

Starke Rauchentwicklung

Als die Helfer eintrafen, stand der Motorraum in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen zwar rasch gelöscht werden - die Rauchentwicklung war aber enorm. Das Auto ist jetzt ein Totalschaden. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Warum der Wagen Feuer fing, muss noch geklärt werden.

