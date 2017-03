Aiderbichl-Erpresser vor Gericht

Wegen versuchter Erpressung mit Fotos und intimen Details von Tiergnadenhofgründer Michael Aufhauser muss sich am Mittwoch ein 44-jähriger Kroate vor Gericht verantworten. Der Angeklagte war ein Pfleger von Aufhauser.

Seit seinem Herzinfarkt ist Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser blind und halbseitig gelähmt und auf einen Pfleger angewiesen. Der kroatische Krankenpfleger arbeitete rund eineinhalb Jahre für Aufhauser. Nach einem Heimaturlaub erschien der Mann aber nicht mehr zum Dienst, versuchte dafür aber laut Anklage den Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber mit Fotos und intimen Gesundheitsdetails von Michael Aufhauser zu erpressen - mehr dazu in: Aiderbichl: Aufhauser offenbar erpresst (salzburg.ORF.at; 19.9.2016).

Fotos und intime Informationen als Druckmittel

Der Krankenpfleger forderte Geld, weil er von Ehrengruber aufgefordert worden sei sexuelle Handlungen an Aufhauser durchzuführen. Das sei der Grund gewesen, warum der Mann nicht mehr zum Dienst erschien. Der Krankenpfleger drohte in einem Brief, dass er sich mit den Fotos und den intimen Informationen über Aufhauser an Medien und Staatsanwaltschaft wenden werde, wenn Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber kein Geld überweise. Ehrengruber selbst bezeichnete die Vorwürfe als absurd. In einer ersten Stellungnahme nach Bekanntwerden der Erpressung betonte dieser, dass Michael Aufhauser körperlich derart geschwächt sei und sich rein auf seine Genesung konzentriere.

Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet. Dem Kroaten drohen wegen versuchter schwerer Erpressung bis zu zehn Jahre Haft.

