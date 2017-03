Swap-Deal: Prüfer sehen mangelnde Information

Bei der Übertragung von Zinsswaps von der Stadt auf das Land Salzburg im Jahr 2007 war der Gemeinderat nicht ausreichend informiert. Zu diesem Schluss kommen Prüfer des Kontrollamts im Magistrat, berichten mehrere Zeitungen.

Bei den sechs Zinstauschgeschäften, die die Stadt 2007 ohne Gegenleistung an das Land übertragen hat, soll dem Land laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein finanzieller Schaden von 4,9 Millionen Euro entstanden sein. Die Geschäfte und ihre Übergabe von der Stadt an das Land waren der Grund für die Anklage gegen den amtierenden Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und sechs weitere Personen - mehr dazu in: Anklage gegen Schaden rechtswirksam (salzburg.ORF.at; 22.2.2017).

Der Bericht des Kontrollamts der Stadt Salzburg zu den Zinstauschgeschäften dürfte in der nächsten Woche veröffentlicht werden. 128 Seiten ist der Rohbericht lang. Wörtlich heißt es darin, „die Gemeinderäte waren nicht bei allen Geschäftsabschlüssen vollständig informiert“, das berichten Salzburger Tageszeitungen am Mittwoch.

Gemeinderat: Waren Risiken nicht bewusst?

Zwar habe die Finanzabteilung der Stadt die Zinstauschgeschäfte mit einem Amtsbericht vorgelegt, aber laut Rohbericht des Kontrollamts wurden die möglichen Risiken der neu abzuschließenden Geschäfte nicht hinreichend beziffert. Die Prüfer schreiben in der Rohfassung, eine realistische Darstellung der Chancen und des Risikos wäre geboten gewesen, dann wäre den Gemeinderäten auch das Risiko der Swap-Geschäfte bewusst gewesen.

Kontrollbericht in einer Woche erwartet

Wurde der Gemeinderat im Jahr 2007 ausreichend über die Übergabe der städtischen Swap-Geschäfte an das Land informiert? Was war von dem Minus von beinahe fünf Millionen Euro bekannt, den die Finanzgeschäfte zu diesem Zeitpunkt hatten? Das sind die Kernfragen, um die sich derzeit der Streit dreht.

Am 6. Juni muss sich Bürgermeister Heinz Schaden vor Gericht verantworten. Und zwar wegen sechs Zinstauschgeschäften, die die Stadt vor zehn Jahren ohne Gegenleistung an das Land übertragen hat.

