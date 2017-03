Bankangestellte verlangen mehr Lohn

200 Bankangestellte haben am Mittwoch in Salzburg für Lohnerhöhungen demonstriert. Grund dafür sind die wieder steigenden Gewinne der Banken. Diese sollen auch den Angestellten zugute kommen, lautet die Forderung.

Die Banken machen wieder Gewinne, die Angestellten sollen daran beteiligt werden - das ist die Kernforderung der Bankangestellten bei der Protestaktion am Salzburger Makartsteg.

Der Forderung von 1,6 Prozent mehr Gehalt der Gewerkschaft, steht das Angebot von etwas mehr als einem Prozent der Arbeitgeber gegenüber, sagt der Regionalsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten/ Druck- Journalismus - Papier (GPA-djp), Herbert Huber: „Was wir nicht einsehen ist, dass die Vorstandsgagen bis zum zweistelligen Prozentsatz erhöht werden, jene der Mitarbeiter aber nur um ein knappes Prozent“.

ORF

Eine Demonstration im Vorjahr gegen Einsparungen beim Personal war bereits erfolgreich. Das Thema ist aber noch nicht vom Tisch, sagt Huber: „Wir hatten bereits die ersten Banken wo beinahe seitens der Finanzmarkaufsicht (FMA) die Lizenz entzogen wurde, wegen zu wenigen Mitarbeitern“.

Zahl der Bankangestellten geht stark zurück

Die Anzahl der Bankangestellten in Salzburg ist stark rückläufig: Vor 20 Jahren waren in Salzburg noch 12.000 Bankangestellte beschäftigt, heute gibt es nur noch 8.000 Bankmitarbeiter, erklärt Gerald Forcher, Geschäftsführer der GPA-djp: „Viele Menschen sind durch Automaten ersetzt worden, aber Automaten fahren nicht auf Urlaub, kaufen nicht ein, und investieren auch nicht ihr Geld in Handel und Gastronomie.“ Forcher fordert daher ein Umdenken um das Wirtschaftssystem aufrecht zu erhalten.

Eine Woche haben die Bankangestellten und die Gewerkschaft noch Zeit für ihren Protest. Kommenden Mittwoch sollen die Kollektivvertragsverhandlungen abgeschlossen sein.

