Einbruch in Ticket-Automaten: Gerät zerstört

Großen Schaden haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen bei der S-Bahn-Station Liefering in der Stadt Salzburg angerichtet. Sie brachen den Fahrkarten-Automaten auf und erbeuteten 2.000 Euro in bar. Sachschaden: 45.000 Euro.

Das Gerät wurde bei der Tat komplett zerstört, sagen Experten. Die Ermittler hoffen nun auf Videomaterial. Beim Bahnsteig ist nämlich eine Überwachungskamera aufgestellt. Ob diese die Tat bzw. den oder die Täter aufgezeichnet hat, stand Dienstagnachmittag noch nicht fest.

Die Auswertung ist im Gang, sagte Sprecherin der Polizei.