Bewohner ertappt Diebe auf frischer Tat

Im Salzburger Stadtteil Sam hat ein Bewohner einer Siedlung in der Nacht auf Dienstag zwei Diebe in einer Tiefgarage auf frischer Tat ertappt. Nach kurzer Flucht konnte die Polizei die beiden Verdächtigen festnehmen.

Das Tor zur Tiefgarage war nach einem Unfall vor mehreren Wochen entfernt und seither nicht erneuert worden. Das habe den mutmaßlichen Dieben ihre Absicht sehr erleichtert, ärgern sich Bewohner. Michael Rahofer, Mitarbeiter im städtischen Bauhof, ging 3.30 Uhr früh in die Garage, um zur Arbeit zu fahren. Er wunderte sich, dass Licht brennt, hörte Geräusche und sah Schatten.

ORF/Peter Obermüller

Dann seien plötzlich zwei Männer vor ihm gestanden, schildert Michael Rahofer. „Ich habe dann in der Tiefgarage gerufen, was da los ist. Da tauchten plötzlich zwischen den Autos zwei Männer mit Rucksäcken auf. Sie waren offenbar selbst erschrocken und sind dann geflüchtet. Aber im ersten Moment hatte ich schon Angst.“

Tatverdächtige geständig

Der 41-Jährige stieg in seinen Wagen, fuhr aus der Tiefgarage und verständigte über Notruf die Polizei. Eine Funkstreifenbesatzung der Inspektion Gnigl nahm die beiden Tatverdächtigen wenige Minuten später mit der Beute fest - fünf Flaschen Wein, zwei Flaschen Bier und eine Flasche Sekt, sagt Polizeisprecherin Irene Stauffer.

„Es handelt sich um zwei ungarische Staatsbürger, die geständig sind - einen 27-Jährigen, gegen den in Österreich ein Aufenthaltsverbot besteht und der sich jetzt in Schubhaft befindet, sowie einen 28-Jährigen, der auf freiem Fuß angezeigt wird.“

Zeuge erlebte schon mehrfach Ungewöhnliches

Zeuge Michael Rahofer hat in den vergangenen Jahren bereits mehrmals Ungewöhnliches erlebt: Im Jahr 2016 entdeckte er einen gewaltsam geöffneten, leeren Tresor im Alterbach vom Radweg aus entdeckt, Mitte Februar wurde er in Salzburg Aigen in seinem Streufahrzeug von einem Alkolenker frontal gerammt und in der Nacht auf Dienstag ertappte er eben zwei Diebe auf frischer Tat in der Tiefgarage seiner Wohnsiedlung.

