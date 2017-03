K.o.-Tropfen für Frauen: Kellner überführt

Ein Kellner, der zwei Frauen in einem Lokal in Flachau (Pongau) Ende Februar ein Getränk mit K.o.-Tropfen angeboten haben soll, sei nun überführt worden. Das teilt die Polizei mit. Beamte fanden in der Wohnung des Mannes ein Fläschchen.

Außerdem stellten die Beamten eine als gestohlen gemeldete Jacke und ein Handy sowie Drogen sicher.

Die beiden Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren hatten Ende Februar in dem Lokal einen Teil des Getränks konsumiert, dass ihnen der 24-jährige Kellner kredenzt haben soll. Sie waren daraufhin stark beeinträchtigt und erstatteten am nächsten Tag eine Anzeige bei der Polizei.

Analyse bestätigte Verdacht

Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten in der Wohnung des 24-Jährigen das Glasfläschchen mit vorerst unbekanntem Inhalt. Das nun vorliegende Ergebnis der kriminalpolizeilichen Untersuchung zeigte, dass es sich bei der Flüssigkeit um K.o.-Tropfen handelte.

Der 24-jährige Deutsche wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Körperverletzung, Unterschlagung einer Winterjacke und eines Mobiltelefons sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

