Landtagswahl 2018 wirft ihre Schatten voraus

Die nächsten Landtagswahlen - sie werden voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden - werfen bereits ihre Schatten voraus. Die Parteien haben ihre Apparate bereits angeworfen, die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.

Allerdings gehen die einzelnen Parteien die Landtagswahl 2018 ganz unterschiedlich an. Dies hängt auch von den finanziellen Mitteln ab, die man zur Verfügung hat. Vor allem die Freiheitlichen sind in Salzburg zum Sparen verdonnert - zum einen wegen des Zwists um die Parteienförderung nach der Abspaltung von Karl Schnell, zum anderen hat der Bundespräsidentschaftswahlkampf für Norbert Hofer auch gekostet.

Die Grünen, mit einem aufwändigen Wahlkampf erst jüngst erfolgreich gewesen und noch in der Siegeseuphorie, haben die Vorbereitungen für die Landtagswahl ebenfalls schon gestartet. Als erstes hat man sich mit dem Regierungspartner, der ÖVP, auf eine Kostenobergrenze geeinigt.

Eine Million als Obergrenze für Wahlkampf

Jeweils eine Million Euro in den letzten sechs Monaten vor der Wahl dürfen maximal ausgegeben werden. In der ÖVP-Zentrale arbeitet Parteigeschäftsführer Wolfgang Mayr bereits an Konzepten, um seinem Chef Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Wiederwahl zu sichern. Die SPÖ, seit der vergangenen Wahl in der Opposition, tourt mit einer Art Sparprogramm durch die Lande. Eine Ansprechbar soll die Bürger anlocken. Zentrales Thema in jedem Bezirk ist leistbares Wohnen. „Näher zum Bürger“ lautet offenbar die Devise der einstigen Regierungspartei.

Landesrat Hans Mayr hat überhaupt keinen Parteiapparat hinter sich. Über das Team Stronach in die Regierung gekommen, ist Mayr jetzt Chef der von ihm gegründeten Salzburger Bürger Gemeinschaft (SBG). Auch er sucht den direkten Bürgerkontakt. Mayr will sich um viele Probleme auch persönlich kümmern. Das ist nicht nur bürgernah, sondern spart schließlich auch jenes Wahlkampf-Geld, das seine Partei ohnehin kaum hat.